Рабинович про річницю Кабміну: В уряду немає плану, немає пояснень, як йти далі

У Кабінету міністрів немає плану розвитку країни. Про це заявив у передачі «Хто кому Рабинович» на каналі «112 Україна» народний депутат і лідер партії «За життя» Вадим Рабинович, повідомляє УНН.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час річного звіту Кабміну заявив, що вважає «себе і свій уряд максимально ефективним у тих умовах, у яких довелося працювати».

«Звіт уряду Гройсмана дуже нагадав заповіт Кабміну Яценюка. Дивіться, яка приголомшлива логіка: Яценюк каже, що Гройсман найкращий прем'єр, Гройсман хвалить Яценюка. При цьому Гройсман заявляє: я став прем'єром на межі економічної розрухи. У них там щось не сходиться в голові. Вони всі такі чудові, в результаті — одна розруха», — вважає парламентарій.

За його словами, результат роботи Кабінету міністрів особливо помітний в рейтингах міжнародних організацій. В них Україна посідає перші місця в Європі за корупцією, за неможливістю вести бізнес, за небезпеками для туристів».

«Найбільше мене вражає, що такі місця в рейтингах займає країна через три роки після Майдану. В уряду немає плану, в уряду немає пояснень, як іти далі. У них є тільки розмова про те, що ми можемо отримати ще один транш МВФ, якщо продамо свою землю, свої ліси, своїх старих. І за це ми прогодуємо зграю жадібних, тупих, злодійкуватих менеджерів, які сидять на нашому горбу і продовжують неефективно керувати українською економікою», - заявив Рабинович.

Також повідомляється, що лідер партії «За життя» вимагає позачергових виборів у Верховну Раду, щоб вирішити політичну та економічну кризу в країні.