Співачку Лоліту не пустили в Україну (відео)

Співачку Лоліту Мілявську не пустили в Україну прикордонники. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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"Я в Конотопі, мене в 4 ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. Ось, пересаджують відразу на інший потяг", — говорить вона.

Лоліта заявила, що в'їзд заборонений через відвідування Керчі в 2015 році.

Як відомо, донька Лоліти, Єва, живе в Києві з бабусею.