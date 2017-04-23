Співачку Лоліту не пустили в Україну (відео)
11:53, 23 квітня 2017Політика
5403 3
Причиною відмови у в'їзді співачка називає поїздку в окуповану Керч у 2015 році.
Лоліту не пустили в Україну / Ivona - bigmir)net
Співачку Лоліту Мілявську не пустили в Україну прикордонники. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожУ МЗС перерахували країни, до яких українці зможуть їздити без віз після рішення ЄС
"Я в Конотопі, мене в 4 ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. Ось, пересаджують відразу на інший потяг", — говорить вона.
Лоліта заявила, що в'їзд заборонений через відвідування Керчі в 2015 році.
Як відомо, донька Лоліти, Єва, живе в Києві з бабусею.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter