В Україні вже почали складати "чорний список" антиукраїнських сайтів

У Міністерстві інформаційної політики України вже почали складати список антиукраїнських сайтів. Про повідомили у прес-службі відомства.

За словами глави Мінінформполітики Юрія Стеця, було створено робочу групу, яка працювала над аналізом правових норм українського законодавства, що забороняють поширення інформації, яка становить загрозу національним інтересам України.

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"Ми створили звіт правових норм, які містяться в різних законодавчих актах і Кримінальному кодексі України, що регламентують й чітко визначають інформацію, яка є забороненою для поширення. На підставі цих норм ми оцінюємо матеріали, що розповсюджуються окремими сайтами і тим самим створюють загрозу національним інтересам України, розпалюють міжнаціональну ворожнечу або закликають до порушення конституційного ладу", - наголосив заступник міністра Дмитро Золотухін.

Зазначається, що робота над списком конкретних сайтів здійснюється під грифом "Для службового користування" з метою запобігання спекуляціям з боку російських та проросійських медіа та спецслужб.