Голова ФДМУ нічого не знає про наказ щодо продажу Укртелекому?

Жодних рішень щодо приватизації «Укртелекому» ані Кабінет Міністрів України, ані Фонд держмайна України (ФДМУ) останнім часом не ухвалювали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов`язки голови ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

Щодо стартової ціни Д.ПАРФЕНЕНКО сказав, що «у ЗМІ фігурують різні цифри, поки що жодних розрахунків у ФДМУ немає. Ті цифри, які фігурують у ЗМІ, стосуються минулого року, і на сьогодні вони втратили свою силу».

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що уряд планує в березні провести приватизацію “Укртелекому”. Він зазначив, що продаж цього об`єкту сьогодні реальний і можливий, і стартова ціна підприємства може становити 25 млрд. грн.

9 лютого в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО, виступаючи увечері в ефірі «5 каналу», повідомив, що, за попередньою оцінкою Фонду держмайна, вартість планованого до продажу 67,79% пакету акцій ВАТ “Укртелеком” становить 7,5 млрд. грн.

«Попередня оцінка ФДМУ становила 7,5 мільярда, і на комісії (приватизаційній – УНІАН), якщо дійде до розгляду на комісії, ми встановлюватимемо реальну ціну», - сказав він. За інформацією в.о. голови Фонду, номінальна вартість 67,79% акцій "Укртелекому» становить 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО також додав, що оцінна ціна даного пакету, яка фігурує в ЗМІ, у розмірі «25 мільярдів, 35 і так далі на сьогодні поки що не відповідає дійсності, оскільки жодних рішень щодо приватизації "Укртелекому" не ухвалювали, і ціну не розраховували".

Крім того, як повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації», Фонд держмайна України планує в березні цього року виставити на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 67,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Про це сказано у відповідному наказі Фонду держмайна №101 від 2 лютого цього року.