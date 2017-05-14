Сенс е-декларування полягає у прозорості та відкритості, а не в зарплаті Корчак - президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що сенс електронного декларування полягає не в зарплаті голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, а в прозорості і відкритості роботи антикорупційного відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

"Сенс електронного декларування не в премії Корчак. Не я їх встановлюю і не мені їх знімати. Мені здається, що Верховна Рада буде готова проголосувати зміни до цього закону. Сенс електронного декларування в прозорості і відкритості. Уся країна знає статки півтора чи двох мільйонів українських можновладців, і не тільки можновладців, де і що вони мають для того, щоб мати можливість спитати, не просто, знаєте, через цікавість: мені цікаво хто, як і де живе... А де ти взяв будинок, машину, за рахунок яких джерел ти це профінансував? І кримінальна відповідальність, якщо ти не зможеш пояснити суспільству джерела походження твоїх статків", - заявив Порошенко.

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Також президент визнав, що закон про НАЗК не є досконалим, в тому числі і в частині про громадських активістів.

"І тому зараз, під час робочої групи, я думаю, що протягом дуже короткого часу буде розроблено законопроект, проведені консультації з нашими партнерами, в тому числі і з Європейського Союзу та Венеціанської комісії, і потім) запропонований Верховній Раді", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, заробітна плата голови НАЗК Наталії Корчак у лютому місяці склала понад 100 тис. грн, її заступників - понад 76 тис. грн.