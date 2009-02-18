Тимошенко не радить пенсіонерам довіряти комерційним банкам

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО рекомендує пенсіонерам переводити свої пенсійні рахунки з комерційних у державні банки – “Ощадбанк” та “Укрексімбанк”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Я хотіла б звернутися до пенсіонерів. Справа в тому, що ви отримуєте пенсії через ті банки, які вам зручні, у яких ви відкрили спеціальні рахунки, з якими ви уклали угоди. Але зверніть увагу, якщо той банк, де ви тримаєте свій власний пенсійний рахунок, вчасно – так, як це завжди було, – не віддав вам пенсію, то у мене є порада: усе ж таки користуйтеся послугами державних банків – “Укрексімбанку” та “Ощадбанку”, які виконують свої зобов`язання абсолютно чітко”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що видатки на забезпечення пенсійних виплат перераховуються в повному обсязі та своєчасно. “Усупереч кризі та завдяки правильно побудованій роботі Пенсійного фонду й Міністерства праці та соціальної політики, доходи до Пенсійного фонду перевиконуються до 20 відсотків. Це означає, що навіть мінімальної загрози немає на горе тим політикам, які заявляють, що пенсії десь не виплачуються чи виплачуються невчасно. Бюджет, Пенсійний фонд перераховують пенсію день у день, ми ще на жоден день не затримали, усе відбувається в повному обсязі. Просто зверніть увагу, у якому банку ви тримаєте свій пенсійний рахунок”, – пояснила глава уряду.