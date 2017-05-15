Седюк пояснив, чому оголився на сцені Євробачення

Український пранкер Віталій Седюк назвав свій зухвалий вчинок на сцені Євробачення "актом власної творчості". Про це він заявив під час засідання Дніпровського районного суду Києва, передає Еспресо.TV.

Пранкер заявив, що це був "акт власної творчості". "Мені вдалося увійти на територію Євробачення без акредитації, без запрошення. Коли я опинився на сцені я вирішив вчинити епатажну витівку, яка б запам'яталася", - заявив Седюк.

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Він нагадав, що намагався вчинити подібну витівку у Лос-Анджелесі у 2013 році. Седюк заявив, що він "патріот у розумних межах".

На запитання, чому він оголився на виступі Джамали, а не іншого артиста, Седюк сказав, що співачка була однією з небагатьох, хто виступав на малій сцені. А до великої сцени він не мав доступу.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали Седюк вибіг на сцену й оголив сідниці. Цю витівку було показано у прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала й забрала Седюка зі сцени.

Згодом Аваков написав, що хулігана Седюка зі сцени Євробачення відправили в СІЗО.