Тимошенко не потрібна ситуація з Черномирдіним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється коментувати заяву Міністерства закордонних справ України про можливе оголошення посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА персоною нон грата в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Шановні друзі, я вам публічно пообіцяла, що я відстороняюся від будь-яких політичних і дипломатичних інтриг. Я не хочу нічого коментувати, я займаюся виключно своєю справою – захищаю країну від кризи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого МЗС України попередило посла РФ Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон грата в Україні.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і дуже недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України і її керівництва.

За даними деяких ЗМІ, приводом для попередження В.ЧЕРНОМИРДІНА стало його інтерв`ю газеті "Комсомольська правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.