Росія розмістила у Криму шість ядерних боєголовок - Джемілєв

Росія розмістила в анексованому Криму шість ядерних боєголовок. Про це повідомив в інтерв'ю UATV лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Liga.net.

"Крим перетворили на таку військову базу... У нас є навіть інформація, що там зараз шість ядерних боєголовок", - заявив він.

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За словами Джемілєва, розгортати будь-які військові дії в Криму небезпечно.

Раніше експерти заявляли, що мілітаризація Криму призвела до його високої дотаційності й занепаду туризму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.