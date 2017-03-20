"Чорне море стало російським озером": експерти розповіли про збитки від мілітаризації у Криму

Мілітаризація Криму призвела до його високої дотаційності й занепаду туризму. Про це заявили член Меджлісу кримськотатарського народу, редактор агентства «Кримські новини» Гаяна Юксель та експерт ГО «Майдан закордонних справ», редактор сайту Black Sea News Андрій Клименко.

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Зокрема, Юксель зазначила, що в медійному плані за три роки окупації Крим перетворився в закриту сіру зону, куди журналісти можуть отримати доступ лише з дозволу окупанта. «До окупації на півострові було зареєстровано 1300 ЗМІ, приблизно половина з них функціонувала. Після захоплення Криму почалося видавлювання ЗМІ – кримінальні справи, погрози, шантаж», – сказала вона.

Експерт також додала, що за три роки на півострові зареєстровано 460 порушень стосовно ЗМІ. Було ліквідовано сотні видань, телеканалів, радіостанцій. З тих, які існували до окупації, були змушені закритися 80%.

Своєю чергою Клименко зауважив, що попри заяви окупаційної влади про те, що санкції не вплинули на Крим, вони якраз подіяли. «У Криму немає нині жодного нормального банку, найбільший із них – у третій сотні російського рейтингу, і жоден не веде міжнародної діяльності. Немає жодних інвестицій, адже всі розуміють, що коли ти маєш справу з компанією, яка має контрагентів і субпідрядників, що працюють у Криму, ти можеш потрапити під санкції, насамперед з боку США».

Водночас він зауважив, що в результаті трьох років окупації півострова РФ отримала повний контроль над регіоном Чорного моря. «На сьогодні ракетний потенціал Криму – це 2500 км, тобто він сягає Італії й Центральної Європи. Чорне море стало російським озером. Сьогодні весь комплекс засобів військово-морського флоту, авіації, ракетних військ, військ ППО РФ тримає повний контроль над регіоном Чорного моря. НАТО ще не знайшло відповіді, як цьому протидіяти», – зазначив Клименко.

За словами експерта, мілітаризація Криму призвела до його високої дотаційності й занепаду туризму: «Крим забезпечує збори, податки та інші платежі всіх рівнів бюджету лише на рівні 0,4%, тобто це третє місце за рівнем дотаційності після Чечні та Інгушетії. Туризм при цьому знищено, а промови окупаційної влади про 5–6 млн туристів щорічно – це треба ділити на два, а то й на три, бо туди включається весь пасажиропотік на півострів».