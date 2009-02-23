Яценюк каже, що йому відкрилися очі на багато речей
Після відвідин дитячого будинку
Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК ініціює створення Асоціації дитячих будинків сімейного типу. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК планує у травні зібрати родини, які створили будинки сімейного типу, і провести семінар. «Нам треба зібратися, щоб напрацювати пакет змін, які необхідно внести як до законодавства, так і в певні регуляції самого Міністерства сім’ї, молоді та спорту, щоб спростити людям життя», – сказав депутат.
Він відвідав дитячий будинок сімейного типу родини ЯРОШІВ у Дублянах на Львівщині. «Те, що я побачив і почув в дитячому будинку родинного типу на Львівщині, відкрило мені очі на багато речей. Я думаю, що та родина, в якій я побував, може гідно очолити процес створення асоціації таких сімей», – сказав А.ЯЦЕНЮК.
За його словами, створення таких будинків – “чудова ініціатива, однак це лише перший крок, який вимагає створення цілої стратегії”. А.ЯЦЕНЮК додав, що «діти поселилися в родині, однак не вирішені питання щодо їх соціальної адаптації, навчання та працевлаштування».