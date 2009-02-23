Яценюк каже, що йому відкрилися очі на багато речей

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК ініціює створення Асоціації дитячих будинків сімейного типу. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК планує у травні зібрати родини, які створили будинки сімейного типу, і провести семінар. «Нам треба зібратися, щоб напрацювати пакет змін, які необхідно внести як до законодавства, так і в певні регуляції самого Міністерства сім’ї, молоді та спорту, щоб спростити людям життя», – сказав депутат.

Він відвідав дитячий будинок сімейного типу родини ЯРОШІВ у Дублянах на Львівщині. «Те, що я побачив і почув в дитячому будинку родинного типу на Львівщині, відкрило мені очі на багато речей. Я думаю, що та родина, в якій я побував, може гідно очолити процес створення асоціації таких сімей», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, створення таких будинків – “чудова ініціатива, однак це лише перший крок, який вимагає створення цілої стратегії”. А.ЯЦЕНЮК додав, що «діти поселилися в родині, однак не вирішені питання щодо їх соціальної адаптації, навчання та працевлаштування».