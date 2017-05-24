У НАТО озвучили позицію щодо заборони російських соцмереж в Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що блокування російських соціальних мереж в Україні є питанням безпеки, а не свободи слова.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції напередодні зустрічі лідерів Альянсу, яка відбудеться у четвер, 25 травня.

"Українська влада чітко зазначила, що блокування цих сайтів є питанням безпеки, а не свободи слова. Свобода слова - це частина діалогу, який у нас є з Україною, і є важливою для НАТО", - наголосив Столтенберг.

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При цьому він наголосив, що в Альянсі свідомі того, "якими вразливими є наші спільноти від кібератак". "Тому НАТО значно збільшило власну оборону від кібератак. Ми також працюємо разом з нашими партнерами, включаючи Україну, допомагаючи їм посилити захист від кібератак", - додав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С".

Доступ до російських соціальних мереж буде обмежено у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

17 травня указ президента набув чинності.