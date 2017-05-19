В РНБО сподіваються в кілька разів скоротити українську аудиторію в російських соцмережах

В РНБО сподіваються скоротити українську аудиторію російських соціальних мереж у кілька разів. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров, передає "112 Україна".

"Якщо нам вдасться скоротити аудиторію у два-три-п'ять разів, то це відчутний результат для нацбезпеки", - пояснив Петров.

У той же час, він наголосив, що у відомстві не ставлять за мету обмежити свободу вираження або свободу громадян України.

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"Ніяких спроб обмежити свободу вираження або свободу громадян України тут у нас немає, ми саме виходимо з того, що деякі сервіси РФ становлять пряму загрозу нацбезпеці, тому ми обмежуємо їх доступ. Якщо провести таку аналогію: скажімо, є високий рівень стану аварійності на дорогах , держава встановлює правила лише користування ременями безпеки, автовиробники навіть ставлять "заглушки", які будуть передавати, що ви не пристебнулися. Але завжди знайдеться "розумник", який придумає "заглушку" або пристебнути цей ремінь ззаду, ну це його особистий вибір, життя і ризик", - зазначив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса.

Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України. Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення Україною про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.