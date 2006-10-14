Ющенко поклав квіти до пам’ятника Петру Калнишевському

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з одноденною робочою поїздкою у Сумську область, де в селі Пустовійтівка Роменського району поклав квіти до пам’ятника останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Калнишевському та привітав усіх присутніх зі святом Покрови Пречистої Богородиці.

Як передає кореспондент УНІАН, у Пустовійтівці, де широко відзначають свято Покрови, Президента зустріли представники Українського козацтва, духовенства, місцеві жителі.

В.ЮЩЕНКО прибув на Сумщину з усією родиною.

Також у поїздці його супроводжують керівники області, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, народні депутати Петро ЮЩЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Станіслав АРЖЕВІТІН, Володимир ПОЛЯЧЕНКО та Віктор ТОПОЛОВ.

Довідка УНІАН. Пам’ятник П.Калнишевському у селі Пустовійтівка було споруджено у липні 1991 року до 300-річчя останнього кошового отамана Запорізької Січі за рахунок коштів місцевого бюджету. П.Калнишевський зображений у повний зріст у козацькому вбранні. Скульптуру виготовлено із бронзи. Її висота – 2,5 м.