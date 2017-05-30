Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Асоціацію Україна-ЄС підтримано Сенатом Нідерландів.
Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.
Як передає власний кореcпондент УНІАН, голосування за відповідний законодавчий акт відбулося в Гаазі в рамках пленарного засідання Сенату.
Депутати голосували шляхом підняття зі своїх місць. Було видно, що "за" проголосувала значна більшість. Тому головуюча Анкі Брукерс-Кнол проголосила, що законодавчий акт ухвалений.
До складу Сенату входять 75 депутатів.
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Як повідомляв УНІАН, Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала урядовий закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала угоду. За підсумками референдуму, що відбувся у квітні 2016 року, і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти укладення Угоди про асоціацію з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.
Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.