Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - Європейський Союз.

Як передає власний кореcпондент УНІАН, голосування за відповідний законодавчий акт відбулося в Гаазі в рамках пленарного засідання Сенату.

Депутати голосували шляхом підняття зі своїх місць. Було видно, що "за" проголосувала значна більшість. Тому головуюча Анкі Брукерс-Кнол проголосила, що законодавчий акт ухвалений.

До складу Сенату входять 75 депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала урядовий закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала угоду. За підсумками референдуму, що відбувся у квітні 2016 року, і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти укладення Угоди про асоціацію з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.

Законодавчий акт має бути підписаний королем і набуде чинності після публікації в Державному журналі.