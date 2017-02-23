Нідерланди відмовилися від додаткових вимог до Києва щодо асоціації Україна-ЄС
Нижня палата парламенту Нідерландів не підтримала пропозицію соціалістів щодо підписання Києвом додаткового політичного документа, який стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося сьогодні в Гаазі.
Пропозиція соціалістів, спрямована на те, щоб додаток з пропозиціями Нідерландів щодо пояснень Угоди про асоціацію був підписаний Україною, підтримки не знайшла й була відхилена.
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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ ще має ратифікувати Верхня палата (Сенат).
Раніше ЗМІ писали, що у пропозиції соціалістів зазначається, що додаткова угода "не впливає на Україну", а скоріше спрямована на те, щоб гарантувати, що уряд простежить за виконанням волі виборців у процесі ратифікації угоди.