Нідерланди відмовилися від додаткових вимог до Києва щодо асоціації Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне голосування відбулося сьогодні в Гаазі.

Пропозиція соціалістів, спрямована на те, щоб додаток з пропозиціями Нідерландів щодо пояснень Угоди про асоціацію був підписаний Україною, підтримки не знайшла й була відхилена.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ ще має ратифікувати Верхня палата (Сенат).

Раніше ЗМІ писали, що у пропозиції соціалістів зазначається, що додаткова угода "не впливає на Україну", а скоріше спрямована на те, щоб гарантувати, що уряд простежить за виконанням волі виборців у процесі ратифікації угоди.