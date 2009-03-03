Звільнити голову НБУ можна лише за поданням Президента - рішення КС

Верховна Рада України повноважна звільняти голову Національного банку України лише за умови внесення на її розгляд Президентом України відповідного подання.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення від 26 лютого оприлюднив сьогодні на своєму засіданні Конституційний Суд України.

Президент України звертався до КС із проханням розтлумачити положення пункту 18 ч. 1 ст. 85 Конституції України в таких аспектах: чи є підставою для звільнення з посади голови НБУ рішення Верховної Ради, прийняте без подання Президента України, і чи допускається припинення перебування на посаді голови НБУ – звільнення в інший спосіб, ніж за поданням Президента України.

Конституційний Суд у своєму рішення наголосив, що в Основному Законі встановлено імперативний порядок призначення на посаду та звільнення з посади голови НБУ Верховною Радою лише за поданням Президента України, і не передбачено іншого способу припинення перебування на посаді голови НБУ, крім закріпленого у п. 18 ч. 1 ст. 85, а саме – звільнення його ВР з цієї посади за поданням Президента.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оскаржив це рішення в Конституційному Суді.