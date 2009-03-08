Росія видає кредити в обмін на геополітичну лояльність. Таку думку в інтерв`ю УНІАНвисловив директор Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ.

“Росії не вигідна економічна дестабілізація в сусідніх країнах. Це може обернутися економічними, політичними і соціальними проблемами для самої Росії. Але мені не подобається, що російська допомога дуже політизується. Ми явно виділяємо гроші поганим урядам, що не мають виразного плану боротьби з кризою, просто для «підтримки штанів», в обмін на геополітичну лояльність», - сказав В.МІЛОВ.

На його думку, це стосується і Білорусі і Киргизії, яким Росія дає гроші за виведення американської військової бази «Манас».

“Ми роздаємо політичну допомогу режимам, які лояльні до ПУТІНА. Це неправильно», - упевнений експерт.

Щодо можливості надати Україні кредит у розмірі 5 млрд. дол., він зазначив, що Росії із самого початку треба було запропонувати допомогу Україні.

“Ще півроку тому було ясно, перед якими серйозними економічними труднощами опиниться ця країна (Україна). Розмова про 5 млрд. дол. ведеться тільки зараз, і вона супроводжується явним політичним підтекстом. Москва явно намагається виторгувати якісь політичні поступки в обмін на цю допомогу. Повинно йтися не про політичні поступки, а про те, наскільки ефективно ці кошти будуть використані владою України для боротьби з кризою», - упевнений В.МІЛОВ.