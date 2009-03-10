У Кличка прогнозують, що БЮТ знову кусатиме лікті

Київрада проголосувала за бюджет, виконання якого нереальне. Так один із лідерів Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський прокоментував журналістам ухвалення рішення про бюджет Києва на 2009 рік.

«Загальний обсяг надходжень планується збільшити до 18,163 млрд грн. При цьому не враховується реальний фінансовий стан міста. Вже сьогодні можна спрогнозувати тримільярдне недовиконання дохідної частини бюджету. А це – невчасно виплачені зарплати бюджетникам, відсутність коштів на муніципальні доплати, ліки, харчування для школярів», - підкреслив Андрієвський.

На думку політика, прийняття цього нереального бюджету стало можливим завдяки голосам депутатів з фракції БЮТ.

«Забезпечивши прийняття нереального бюджету голосами БЮТ, Черновецький саме на бютівців покладе відповідальність за його невиконання. Адже під загрозою опиняться соціальні програми. При цьому, за рахунок свого фонду мер продовжуватиме роздавати пайки, а БЮТ вкотре кусатиме лікті», - заявив політик.

Недостатньо оптимізована, за словами Дмитра Андрієвського, і видаткова частина бюджету-2009.

«Значно скорочено фінансування Шевченківського, Солом’янського, Дарницького та Святошинського районів. Для них не передбачені жодні муніципальні доплати. В той же час сотні мільйонів гривень закладаються на проектні роботи та будівництво різних центрів моніторингу та обробки даних, будівництво центрів платного в’їзду до Києва та зупинок з електронними табло. Все це ще раз свідчить, що пріоритети столичного бюджету-2009 визначені невірно», - сказав Андрієвський.