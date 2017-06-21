Організатори блокади ОРДЛО заявили про підготовку до перекриття вантажних залізничних перевезень із Росії

Штаб блокади ОРДЛО заявляє, що розпочне блокаду вантажних перевезень з РФ, якщо влада не виконає їхні вимоги, а саме припинить закупівлю російського вугілля та вугілля з ОРДЛО, яке транспортується в Україну через територію РФ. Про це пише ТСН.ua з посиланням на повідомлення представників блокадників.

Зазначається, що нинішня акція стане другим етапом торгівельної блокади Донбасу, яку розпочали активісти у лютому.

Крім того, командир батальйону "Донбас" Анатолій Віногородський заявив, що після того, як у березні влада відреагувала на блокаду, торгівля з Росією - продовжилася. Віногородський також заявив, що влада не виконала вимог щодо звільнення військовополонених.

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"От дехто каже: блокували, блокували і нікого не виблокували. Тож ми ще раз пояснюємо: наша задача - не обмінювати військовополнених, наша задача - натиснути на тих, хто організували торгівлю з окупованими територіями. Якщо вже вони змогли організувати торгівлю з окупантами, значить, вони можуть організувати й обмін наших військовополених. Ми наполягаємо: це справа держави. А ми як громадяни цієї країни вимагаємо від держави виконати зобовязання перед нами", - наголосив Віногородський.

Наразі активісти блокади мобілізують сили, після чого планують фізично блокувати залізницю.

"Ми бачимо, що у порушення інтересів України йде закупівля російського вугілля, в тому числі вугілля з ОРДЛО. Заяви прем'єр-міністра і міністра з енергетики справами не підкріплені. Тому блокадники сядуть на рейки. Це планується зробити після того, коли буде зконцентровано ті сили, яких буде достатньо для того, щоб протидіяти тітушкам, які збираються на місцях. В тому числі незаконним діям колишнього "Беркута", який готується для цього Міністерством внутрішніх справ", - сказав нардеп Семен Семенченко.

Звачаючи на кадри із відео із місця подій, правоохоронців дійсно стягнули на станцію Ромодан у Полтавський обалсті. За даними активістів, там перебуває близько сотні бійців Нацгвардії та 50 спецназівців колишнього "Беркуту". Місцева активістка Лаура Литвинова опублікувала відео, на якому видно правоохоронців.