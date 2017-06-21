У Путіна відреагували на вимогу США залишити Донбас

У Кремлі намагаються переконати Білий дім, що "на Донбасі Росії немає", там "громадянська війна".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам: "Ми не чули заяв з боку США щодо поставок летального зброї в Україну. Обговорення подібних питань є абсолютно внутрішньою справою двох країн - України і США. Єдине, що ми сподіваємося, що у Вашингтоні не забуватимуть, що Україна - це країна, де триває громадянська війна ". Так Пєсков відповів на запитання УНІАН про те, як Кремль ставиться до активізації військово-технічного співробітництва України і США, а також до можливості США надати летальну зброю.

На уточнююче запитання УНІАН, як Пєсков оцінює заяву прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера про те, що санкції проти Російської Федерації зберігатимуться, поки вона не виведе свої війська і бойовиків з Донбасу, він відповів: "Ми не згодні з таким формулюванням. Неодноразово ми говорили про те, що Росії немає на території Донбасу ".

"Такі висловлювання вважаємо недоречними і неправильними", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, на щоденному брифінгу у Вашингтоні речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що санкції проти Російської Федерації зберігатимуться, поки вона не виведе свої війська і бойовиків з Донбасу.

"Я маю на увазі, що одна з причин, чому запроваджені санкції, полягає у тому, що до того часу, поки вони не підуть зі сходу України, ми збираємося і надалі зберігати санкції стосовно Росії. Ми вважаємо, що це є частиною України, і з цієї причини ці санкції зберігатимуться, і це, очевидно, було темою, яка обговорювалася з президентом сьогодні. Ми продовжимо відстоювати це", - наголосив Спайсер.