Міноборони хоче відновити військовий аеродром в Арцизі Одеської області

Міністерство оборони планує відновити військовий аеродром в районному центрі Арцизі Одеської області. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час візиту в Арциз заявив міністр оборони Степан Полторак.

Читайте такожУ Генштабі розповіли, як при захопленні Криму планували операцію з вигнання "зелених чоловічків"«Нам дуже потрібен військовий аеродром у цьому районі. Я поставив завдання з підготовки проектної документації, експерти визначаться з обсягом роботи. Проектування почнеться вже найближчим часом, а з наступного року почнемо практичні заходи з відновлення», - сказав Полторак.

Він зазначив, що цей потужний аеродром тривалий час не використовувався і тому потребує капітального відновлення.

Полторак наголосив, що місцеве населення позитивно ставиться до створення і базування в їхніх містах військових частин.

Довідка УНІАН. Аеродром Арциз (Червоноглинське) розташований в Одеській області. У 1960 році на аеродромі було сформовано 37-й військово-транспортний авіаполк. Полк мав на озброєнні літаки Ан-12, а з 1983 року - Іл-76МД. Також у 1960-му з аеродрому Сарата Одеської області в Арциз було передислоковано 90-й винищувальний авіаційний полк (пізніше - штурмовий авіаційний полк), який у 1989-му було розформовано.

Пізніше тут дислокувалася 206-та авіабаза, розформована навесні 1998-го. Надалі аеродром використовувався місцевим аероклубом.