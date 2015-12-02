Прикордонники повідомили про передислокацію російських десантників в окупованому Криму

Про це в ефірі телеканалу «112» повідомив представник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Наразі ми не спостерігаємо скупчення військової техніки безпосередньо на адмінкордоні з тимчасово окупованою територією. Однак, у нас є дані, що в глибині окупованої території дійсно відбувалася передислокація і з'явилися певні підрозділи десантних військ РФ», - зазначив він.

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Раніше в РНБО повідомляли, що Російська Федерація терміново посилює своє наступальне угруповання на окупованій частині північного Криму.

Зокрема, "24 листопада 2015 року 5 російських військово-транспортних літаків Іл-76 здійснили перекидання двох батальонно-тактичних груп десантників зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ (Іваново) з аеродрому Іваново на аеродром Джанкой".