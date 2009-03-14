Заступник генпрокурора: БЮТ узурпував усю судову систему України
"Кружком керує Рада суддів..."
Заступник генерального прокурора України, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН переконаний, що судова система України “узурпована” та залежна від БЮТ.
Про це він сказав вчора увечері в під час програми "Свобода на Інтері".
"Уся судова система знизу і до верху узурпована однією політичною, відомою всім силою", - заявив Р.КУЗЬМІН.
"Усім цим кружком керує одна громадська організація – Рада суддів, яка повністю контролюється головою Верховного Суду Василем ОНОПЕНКОМ, який, у свою чергу, обраний головою суду за квотою БЮТ", - додав він.
При цьому Р.КУЗЬМІН, як член Ради суддів України, висловив переконання, що ця структура “незаконно, з ігноруванням конституційних норм, поклала на себе невластиві функції, призначає керівників судів усіх без винятку районів і міст України".
Аргументуючи свої висловлювання, Р.КУЗЬМІН зауважив, що в такий спосіб торік Рада суддів “незаконно призначила більше тисячі керівників судів”.