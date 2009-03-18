Черновецький в плавках зробив заяву про своє психічне здоров'я

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ продемонстрував журналістам свою гарну фізичну форму і заявив, що психічно здоровий.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці на столичному стадіоні «Динамо» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пробіг 400 метрів, підтягнувся на турніку 15 разів і проплив 50 метрів у басейні.

Вийшовши з басейну, мер столиці також пограв м`язами перед журналістами і “групою підтримки” у складі близько 20 пенсіонерок.

Після цього мер прямо в плавках зробив коротку заяву в залі для переодягання: «Буду коротким. Філософія моєї поведінки – хочу продемонструвати не лише киянам, а й усій Україні, що я фізично і психічно абсолютно здоровий».

Разом з тим, він звернув увагу на ввімкнутий у кімнаті телевізор, по якому демонструвалося засідання Верховної Ради, і продовжив: «Хочу продемонструвати, що демократії в Україні загрожує фашизм, тоталітаризм. Подивіться на цих людей, вони мене сьогодні судять і хочуть, аби я все своє життя провів за гратами у психічній лікарні».

Мер наголосив, що йому вже майже 60 років (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ народився 25 листопада 1951 року - УНІАН), і заявив: «Я абсолютно здоровий, адекватний. Я логічно мислю, філософськи. Я кандидат наук, колишній проректор з науки Київського державного університету. Я блискуче володію собою, своєю мовою».

За його словами, сьогодні він бігав, підтягувався і плавав для того, аби змити з України – моєї Батьківщини – весь бруд, який на неї виливають безвідповідальні політики, народні депутати України».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав журналістам, що збирається найближчим часом заявити усьому світові про те, що відбувається в Україні з демократією.

«Сьогодні я звернуся до всіх послів усіх демократичних країн, не лише Європи, лідерів партій, Президента України, прем`єр-міністра, ЯНУКОВИЧА, ЛИТВИНА, СИМОНЕНКА, інших видатних політичних діячів з тим, аби вони прокоментували весь жах того, що відбувається в Україні. Я звернуся також до мерів трьох найбільших міст Росії: Москви, Ленінграда, Самари. Я виступлю в приміщеннях їх парламенту перед їх народними депутатами. Я хочу, аби всі знали: на Україну насувається фашизм, тоталітаризм», - сказав мер Києва.

За його словами, сьогодні Україна йде до того, що будь-який політичний лідер, не лише мер, може бути підданий «принизливій процедурі, доведений до самогубства». «Бо перебувати поряд з психічно хворими людьми неможливо жодного дня, жодної години, жодної хвилини», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.