Нардеп Шахов посварився з Луценком: "за правдою підеш, ноги до ж**и зітреш!" (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко посварився з членами регламентного комітету Ради й залишив його засідання. Це сталося після того, як члени комітету почали перебивати Луценка, коли той відповідав на питання, не даючи йому можливості закінчити фразу.

Зокрема, виникла перепалка депутата від "Нашого краю" Сергія Шахова з Луценком.

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"Ви покриваєте корупцію в цьому залі! Чорт забирай!.. Сьогодні ви намагаєтеся закрити мені рота! Не вийде!", - заявив глава ГПУ, якого постійно перебивав нардеп.

"Ви не дослухали, перебили! Це вам не личить, будь ласка! Колись мій дід казав: за правдою підеш, ноги до ж**и зітреш!", - відповів Шахов.

Потім Луценко наголосив, що необхідно приймати рішення і "припинити самогубство Верховної Ради".

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