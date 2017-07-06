Луценко полаявся з членами регламентного комітету: "Ви всі тут займаєтесь покриванням корупції"

Генеральний прокурор Юрій Луценко посварився з членами регламентного комітету Верховної Ради і залишив його засідання. Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як члени комітету почали перебивати Луценка, коли той відповідав на запитання, не даючи йому можливості завершити фразу.

Читайте такожУ регламентному комітеті показали аудіо- та відеозаписи у справі Полякова і РозенблатаНа такі дії депутатів Луценко почав вигукувати: “Ви необ'єктивно ставитесь тут, в комітеті... Ви боїтеся, щоб люди побачили корупцію, ви всі тут займаєтесь покриванням корупції... Приймайте рішення, врешті-решт, не займайтеся самогубством Верховної Ради!”.

Тепер у засіданні комітету оголошено безстрокову перерву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, регламентний комітет ВР має розглянути подання генпрокурора «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Полякова Максима Анатолійовича», «Про надання згоди на затримання народного депутата Полякова Максима Анатолійовича», «Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)».

21 червня Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Борислава Розенблата і Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис/, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.