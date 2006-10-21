Безсмертний: з`їзд поставив крапку, і це важливіше, ніж звіт

Виконуючий обов’язки голови ради партії “Народний Союз Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ переконаний, що головним досягненням сьогоднішнього з’їзду є те, що поставлена крапка у питанні, з якою політичною силою ототожнює себе Президент як громадянин і Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що сьогодні в цьому питанні поставлено крапку.

«І це набагато важливіше, ніж навіть звітна доповідь, з якою має виступити голова ради партії. Важливіше те, що Президент чітко показав, куди має рухатись партія, чим вона має займатись, і це є дуже важливим – треба ці процеси підготувати»,- сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Ви знаєте, в Україні говорять, що яку б партію не будували - виходить КПРС. Ми сьогодні побачили, що в НСНУ зовсім інші підходи, зовсім інший характер, тому я прошу з розумінням віднестись до поставлених завдань», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.