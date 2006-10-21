Микола Катеринчук: Дякую всім, хто скандував моє ім’я

“Про те, що Президент запропонує перерву у роботі з’їзду, я дізнався десь о восьмій ранку, - сказав в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН голова політвиконкому “Нашої України” Микола Катеринчук. - І мені хочеться вірити, що мене повідомили про це так пізно через якісь технологічні неузгодженості. На жаль, більшість депутатів не зрозуміла, чому саме був закритий з’їзд. Вони зрозуміли й схвалили саму промову Президента, але здивувалися, чому їм не дали висловитися, адже сам Президент сказав, що прийняттю рішення буде передувати дискусія. Мені довелося вийти на сцену саме для того, щоби пояснити делегатам, що нічого поганого не відбувається, що якість ключових рішень не відповідає вимогам Президента, їх потрібно допрацювати.

“Виступ Президента ніяким чином не торкався роботи коаліції, - вважає депутат, - Президент говорив тільки про партійні проблеми, він запропонував свій сценарій стратегій розвитку партії. І я так розумію, переформатування коаліції чи продовження переговорів “Нашої України” та “Партії Регіонів” не підіймалося в принципі”.

Щодо докорів про погану підготовку з’їзду, то Микола Катеринчук зауважив, виконком готував технічну частину заходу. І всі технічні служби, на його думку, спрацювали “на п’ятірку”. Але змістовно з’їзд готували голова Ради партії та Рада партії.

На запитання, чи це не сам він зорганізував скандування “на свою честь”, Микола Катеринчук сказав, що він хотів би подякувати всім, хто підтримав “мою позицію в партії щодо необхідності та напрямків змін. А скандування було для мене сюрпризом. І за тих людей, які бачать розвиток партії по-іншому, я буду боротися”.

Головним питанням, на думку депутата, залишається не хто через три тижні очолить партію, а що вона робитиме далі. Партію очолить Президент, і головне, щоби він міг її сконсолідувати та надати нового змісту самому її існуванню, вивести на новий рівень відносин із суспільством”.