Frankfurter Rundschau: український народ ситий по горло київськими спектаклями
Перемогли праві радикали
|Олег Тягнибок
Незадоволеність українців своїми столичними політиками відома, пише кореспондент видання Кнут Корн. Згідно з опитуваннями, рейтинги популярності прем`єр-міністра Тимошенко і президента Віктора Ющенка впали нижче 10%. Проте, "не зважаючи на економічну кризу, вони продовжують свою приватну війну і блокують украй необхідні реформи". Зараз в Тернополі український народ вперше показав, що "ситий по горло київськими спектаклями".
Тривогу у автора публікації викликає той факт, що поведінка героїв "помаранчевої революції" негативно позначається на відношенні населення до демократії, адже ще на початку року в ході одного з опитувань переважна більшість громадян висловилися за "сильну руку", яка виведе державу з кризи.