Frankfurter Rundschau: український народ ситий по горло київськими спектаклями

Регіональні вибори в Тернопільській області України - тема матеріалу, що публікується сьогодні в Frankfurter Rundschau . Дані вибори примітні тим, що на них нищівної поразки зазнала партія прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Перемогу ж отримала партія "Свобода" молодого політика Олега Тягнибока, який відомий, головним чином, ультранаціоналістичними і антисемітськими висловами.

Незадоволеність українців своїми столичними політиками відома, пише кореспондент видання Кнут Корн. Згідно з опитуваннями, рейтинги популярності прем`єр-міністра Тимошенко і президента Віктора Ющенка впали нижче 10%. Проте, "не зважаючи на економічну кризу, вони продовжують свою приватну війну і блокують украй необхідні реформи". Зараз в Тернополі український народ вперше показав, що "ситий по горло київськими спектаклями".

Тривогу у автора публікації викликає той факт, що поведінка героїв "помаранчевої революції" негативно позначається на відношенні населення до демократії, адже ще на початку року в ході одного з опитувань переважна більшість громадян висловилися за "сильну руку", яка виведе державу з кризи.

Инопресса