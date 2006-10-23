Наша Україна дасть задній хід?

Міністр юстиції України, член Ради політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ не виключає, що цього тижня НСНУ повернеться до переговорів з антикризовою коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«З того, що я почув (мається на увазі виступ Президента під час суботнього з’їзду НСНУ – УНІАН), я зрозумів, що Президент не виключає… можливості знайти певні точки порозуміння з політичними силами, які сьогодні складають антикризову коаліцію. Тому думаю, що протягом цього тижня можуть бути прийняті певні рішення», - сказав Р.ЗВАРИЧ, додавши при цьому: «Але поки що рішення «Нашої України» залишається незмінним, хоча я не виключаю, що будуть інші позиції».

Говорячи про свою відставку чи навпаки продовження роботи на посаді міністра юстиції, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Міністр залишиться міністром до прийняття відповідного рішення Верховною Ради».

При цьому він зазначив, що міністри від «Нашої України», які працюють в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, «подали заяви про відставку і, я думаю, що аргументовано їх довели».

В контексті сказаного Р.ЗВАРИЧ зауважив, що доля будь-якого міністра, незалежно від того, написав він заяву чи не написав, знаходиться в руках парламенту. «Що стосується політичної сторони, я не виключаю такої можливості, що на цьому тижні будуть проведені певні консультації, розмови, щоб повернутися до зобов’язань, які взяли сторони, підписуючи Універсал», - сказав він.

Крім того, Р.ЗВАРИЧ наголосив, що Універсал національної єдності «носить зобов’язальний характер, а не декларативний».

Водночас він зауважив, що Президент неодноразово наголошував на тому, що особам, які не визнають положень Універсалу, не повинні працювати в державних і виконавчих органах влади. «Міністрам нема чого робити в уряді, якщо вони не готові (до виконання положень Універсалу)», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 21 жовтня, на третьому звітно-виборчому з’їзді НСНУ почесний голова партії, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи остаточним є перехід «Нашої України» в опозицію, висловився за необхідність консолідації політичних сил, у тому числі з Партією регіонів, з СПУ, і також і з позапарламентськими силами.