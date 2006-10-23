Наша Україна дасть задній хід?
Зварич знову про переговори
Міністр юстиції України, член Ради політичної партії «Народний Союз Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ не виключає, що цього тижня НСНУ повернеться до переговорів з антикризовою коаліцією.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.
«З того, що я почув (мається на увазі виступ Президента під час суботнього з’їзду НСНУ – УНІАН), я зрозумів, що Президент не виключає… можливості знайти певні точки порозуміння з політичними силами, які сьогодні складають антикризову коаліцію. Тому думаю, що протягом цього тижня можуть бути прийняті певні рішення», - сказав Р.ЗВАРИЧ, додавши при цьому: «Але поки що рішення «Нашої України» залишається незмінним, хоча я не виключаю, що будуть інші позиції».
Говорячи про свою відставку чи навпаки продовження роботи на посаді міністра юстиції, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Міністр залишиться міністром до прийняття відповідного рішення Верховною Ради».
При цьому він зазначив, що міністри від «Нашої України», які працюють в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, «подали заяви про відставку і, я думаю, що аргументовано їх довели».
В контексті сказаного Р.ЗВАРИЧ зауважив, що доля будь-якого міністра, незалежно від того, написав він заяву чи не написав, знаходиться в руках парламенту. «Що стосується політичної сторони, я не виключаю такої можливості, що на цьому тижні будуть проведені певні консультації, розмови, щоб повернутися до зобов’язань, які взяли сторони, підписуючи Універсал», - сказав він.
Крім того, Р.ЗВАРИЧ наголосив, що Універсал національної єдності «носить зобов’язальний характер, а не декларативний».
Водночас він зауважив, що Президент неодноразово наголошував на тому, що особам, які не визнають положень Універсалу, не повинні працювати в державних і виконавчих органах влади. «Міністрам нема чого робити в уряді, якщо вони не готові (до виконання положень Універсалу)», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 21 жовтня, на третьому звітно-виборчому з’їзді НСНУ почесний голова партії, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи остаточним є перехід «Нашої України» в опозицію, висловився за необхідність консолідації політичних сил, у тому числі з Партією регіонів, з СПУ, і також і з позапарламентськими силами.