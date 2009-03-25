Тимошенко помолилася за вихід з кризи

Україна сподівається, що Японія стане потужним партнером у стратегічній комплексній модернізації, зокрема, сфер енергетики, сільського господарства, комунальної сфери, будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час робочого ланчу з керівниками провідних японських корпорацій “Сумітомо”, “Міцубісі хеві індастріз”, “Міцуї”, “Марубені”, “Міцубісі”, “Соджіку” та Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу “Кейданрен”.

Комплекс модернізації, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, Україна потребує вже 17 років. За її словами, в уряді “всі думки збіглися, що саме Японія була б найкращим стратегічним партнером для модернізації”. З цією метою Україна і звернулася до Японії, зазначила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що сторони вже “зробили деякі кроки”, зокрема, підписано документи щодо організаційних заходів, визначено сфери співпраці та створено робочі групи. Надалі Україна та Японія мають розробити комплексний план дій, додала вона.

Під час зустрічі сторони дали високу оцінку договору щодо Кіотського протоколу про викуп квот на викид вуглекислого газу. (Україна у березні підписала договір з Японією про продаж 30 мільйонів одиниць своїх квот на викид вуглекислого газу – УНІАН).

Українська сторона також висловила зацікавленість в участі японського бізнесу у вдосконаленні технологічних процесів переробки сміття, модернізації українських ТЕС, оптимізації технологічних процесів у портах.

Україна зі свого боку висловила готовність експортувати в Японію продукцію сільського господарства, зокрема зерно та м’ясо.

Після завершення робочого ланчу Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у церемонії підписання Меморандуму між Державним експортно-імпортним банком України і Агенцією “Нексі”.

Цей меморандум, як зазначили в Посольстві України в Японії, сприятиме розширенню співробітництва у сфері підтримки та стимулюванні торгівлі між країнами, створенню взаємовигідних умов для реалізації українсько-японських проектів.

Зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з представниками провідних японських корпорацій проходила в рамках її робочого візиту до Японії.

Ю.ТИМОШЕНКО перед зустріччю зазначила, що перше, що вона зробила після прибуття до Японії, - помолилася в Синтоїстському храмі Мейдзі Дзінгу, щоб обидві країни “менше переживали кризу, а також, щоб українська та японська команди побудували справді стратегічну співпрацю”.