У Єврокомісії назвали Україну та Польщу "двома різними світами"

Віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс порівняв Польщу та Україну, назвавши їх різними світами через корупцію та відсутність верховенства права в останній.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав, коли згадував ситуацію в Польщі часів звільнення від комунізму.

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Тіммерманс зазначив, що тоді поляки вибрали "верховенство права, демократію, відкритість, свободу засобів масової інформації, ринкову економіку та можливості для всіх". "Це вибір, який був зроблений польським народом, коли вони звільнили себе від комуністичного тиску. Не ми це зробили, поляки це зробили, почавши в Ґданську. Люди, якими ми можемо тільки захоплюватися, такі, як Лех Валенса. Вони це самі зробили. Але Європейський Союз допоміг", - наголосив віце-президент ЄК.

На його переконання, тоді ситуація у Польщі була подібною до ситуації в Україні - "економічно, соціально, свого роду політично". "Зараз подивіться на різницю. Це два різних світи. Частково це тому, що у нас є верховенство права. Тому що у нас є незалежні судді. Тому що з корупцією можна боротися незалежним судом. Тому у Польщі немає олігархів, тому в Польщі немає корумпованого суспільства, що є бичом для народу України", - зауважив Тіммерманс.