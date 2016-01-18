Віце-президент Єврокомісії Тиммерманс підтримує скасування віз для українців

Про це Франс Тіммерманс сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сьогодні у Брюсселі, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

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«Тіммерманс висловив повну підтримку запровадженню безвізового режиму для українських громадян відповідно до рекомендації ЄК від 18 грудня 2015 р. та готовність Єврокомісії і надалі допомагати Україні в продовженні реформ у сфері внутрішніх справ та юстиції», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Клімкін висловив сподівання щодо оперативного внесення Єврокомісією на розгляд Ради ЄС та Європарламенту законодавчої пропозиції щодо скасування візового режиму для українських громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін перебуває з візитом у Брюсселі, де, зокрема, взяв участь у засіданні "Україна + Друзі України в ЄС".

Це засідання було організоване Данією і пройшло за участю високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні, комісара ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Гана, а також глав зовнішньополітичних відомств переважної більшості держав-членів ЄС.