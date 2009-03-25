Японський колега озвучив для Тимошенко назву співпраці з Україною

У Токіо проходить зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем’єр-міністром Японії Таро АСО.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр-міністр Японії відзначив, що Україна займає важливе місце у стабілізації ситуації в усій Європі.

Він сказав, що Японія хоче й надалі розвивати співробітництво з Україною за напрямком, який умовно називається «арка свободи і процвітання», підтримувати зусилля України щодо демократизації та переходу до ринкової економіки.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО подякувала за те, що Японія вже впродовж багатьох років співпрацює з Україною. Вона особливо відзначила вкладення інвестицій в реконструкцію головного аеропорту України – “Бориспіль”. За її словами, Україна відчуває Японію надійним партнером.

Ю.ТИМОШЕНКО також сказала, що світова криза висвітлила всі недоліки в Україні, зокрема, в галузі енергетики, комунальній сфері, металургії, хімії. Прем`єр-міністр України відзначила, що саме Японія могла б бути важливим фактором реконструкції та модернізації в Україні. «Тому я особисто й уряд все зробимо для розвитку та посилення співробітництва», - зазначила прем’єр.