Україна підтримуватиме постійне членство Японії в Раді безпеки ООН

Україна підтверджує намір підтримувати постійне членство Японії в Раді безпеки ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній українсько-японській заяві, яка має бути поширена за підсумками переговорів прем’єр-міністрів України Юлії ТИМОШЕНКО та Японії Таро АСО в Токіо 25 березня.

Зокрема, йдеться про те, що обидві сторони схвалюють співпрацю між країнами в рамках ООН та її спеціалізованих підрозділів.

Під час переговорів обидві сторони висловили свою рішучість активно працювати разом для якнайшвидшої реалізації реформи Ради безпеки ООН, включаючи розширення як постійного, так і непостійного членства в Раді. У цьому контексті українська сторона підтвердила свою підтримку постійного членства Японії в Раді безпеки, йдеться в заяві.

Українська сторона висловила своє сподівання на підтримку Японією позиції України щодо необхідності забезпечення додаткового непостійного місця для східноєвропейської регіональної групи країн у Раді безпеки ООН у будь-якій версії розширення Ради безпеки ООН.

У заяві також сказано, що Україна високо оцінює підтримку Японією Організації демократії і розвитку – ГУАМ та активну співпрацю і діалог між Японією та ГУАМ. Обидві сторони висловили впевненість, що продовження діалогу ГУАМ-Японія сприятиме розширенню подальшого співробітництва у таких сферах, як туризм, торгівля, енергозбереження та захист навколишнього середовища.

Обидві сторони також обмінялися поглядами на ситуацію в Північній Кореї і наголосили, що задля миру і стабільності у Північно-Східній Азії важливо, щоб Північна Корея утримувалася від запуску балістичних ракет.