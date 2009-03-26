Японці назвали Тимошенко «українською Жанною д’Арк»

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в рамках робочого візиту до Японії провела робочий сніданок з членами парламентської Асоціації дружби Японія-Україна, повідомляє Урядовий портал.

Юлія Тимошенко подякувала учасникам Асоціації за багаторічну підтримку України і участь у спільних проектах, а також окреслила шляхи співпраці двох країн в умовах світової фінансової кризи.

Прем’єр-міністр зазначила, що уряд України прийняв рішення не стагнувати під час кризи, чекаючи її завершення, а навпаки – надати потужний поштовх економіці шляхом докорінної модернізації в усіх сферах життєдіяльності країни.

Глава українського уряду підкреслила, що найкращим партнером у цій роботі Київ бачить Японію, як державу, що посідає перше місце в світі за розвитком сучасних технологій.

"Найголовніше, що керівництво Японії, еліта Японії давно сповідує концепцію "Арки свободи і процвітання", куди входить і Україна. А це значить, що ми маємо політичну підтримку ваших країн-сусідів. Це дає нам можливість сподіватися, що разом ми можемо пройти цей шлях дуже успішно", - підкреслила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала присутнім, що на початку березня українська делегація у складі міністрів та керівників відомств уклала понад 20 меморандумів та протоколів з японською стороною щодо модернізації найважливіших сфер життя України.

У свою чергу, депутат японського парламенту Хакуо Янагісава від імені парламентської Асоціації дружби висловив сподівання, що в період світової фінансової кризи японське керівництво докладе усіх зусиль для спільного подолання її негативних наслідків. Як приклад успішної співпраці Хакуо Янагісава навів нещодавно укладено угоду про передачу квот на викиди в повітря шкідливих речовин відповідно до Кіотського протоколу.

Також японський депутат повідомив, що в Токіо давно чекали на візит Юлії Тимошенко. "В Японії вас називають "українська Жанна д’Арк". Ми поважаємо вас за патріотичну діяльність", - зазначив Хакуо Янагісава.