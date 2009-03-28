Тимошенко зацікавила японців "малими батьківщинами" - своєю та Януковича

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Україна залучить японську компанію „Міцубісі хеві індастріз” до будівництва метрополітенів у Донецьку та Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції за результатами свого візиту до Японії.

“Ми домовилися з однією з японських компаній „Міцубісі хеві індастріз”, що вони уважно вивчать два проекти будівництва метро в Донецьку і Дніпропетровську, і ми зможемо розпочати комплексний проект, який дасть можливість врешті ці два міста забезпечити метрополітеном”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, питання будівництва метрополітенів в двох містах не вирішувалося протягом останніх 17 років. “17 років незалежності України розмовляють про метро в Донецьку і в Дніпропетровську. То грошей немає, то бажання немає, то сил немає, то влади немає. Чогось завжди немає”, - наголосила прем’єр-міністр, зазначивши при цьому, що всі питання щодо реалізації цих проектів будуть вирішені збалансовано.