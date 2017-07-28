На Житомирщині прокуратура через суд стягнула з підприємства 0,8 млн грн боргів на користь Міноборони

На Житомирщині прокуратура захистила інтереси Міністерства оборони України в бюджетній сфері на суму 800 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону.

Як зазначається у повідомленні, за результатом опрацювання інформації квартирно-експлуатаційного відділу Житомира військова прокуратура виявила факт несплати коштів суб’єктом підприємницької діяльності з Київщини.

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Це товариство з обмеженою відповідальністю у 2016-2017 роках надавало послуги з харчування військовим частинам, що дислокуються на території Житомирської області, однак не сплатило за надані оборонним відомством комунальні послуги.

Цього тижня Господарський суд Київської області задовольнив позов військового прокурора в інтересах держави, ухваливши стягнути на користь Міноборони України 798 тис. грн.