У Кабміні заявили, що не давали згоди на високі премії для керівництва НАЗК – ЗМІ

Кабмін не погоджував високі премії для очільниці та членів НАЗК. Про це це йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну на запит програми «Схеми», пише «Радіо Свобода».

«За результатами опрацювання запиту НАБУ (...) повідомляємо, що Кабінетом міністрів такі дозволи не надавалися», – йдеться у відповіді із підписом міністра Кабміну Олександра Саєнка.

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У той же час у НАЗК заявили, що наразі співробітник Головного підрозділу детективів не розслідують ситуацію щодо нарахування та виплати завищених премій членам НАЗК та очільнику відомства Наталії Корчак.

«Не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо можливого безпідставного нарахування та виплати заробітної плати голові та членам НАЗК», – зазначено у відповіді.

Як повідомляв УНІАН раніше, очільниця НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що виписала собі премію в розмірі 200 тисяч гривень.

"Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді, все… 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі. За роботу", - сказала вона. Пізніше голова НАЗК Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету намагалась пояснити, чому виписала собі 400 тисяч зарплати в грудні Згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисячі гривень зарплати.

Корчак зазначила, що це не премія. "Премії в 200 тисяч гривень у нас не було, лише у липні і вересні була нарахована премія для всіх членів НАЗК у розмірі 250%. Починаючи з грудня премії не нараховувалися", - заявила Корчак.