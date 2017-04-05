Голова НАЗК визнала, що виписала собі премію у 200 тисяч гривень "за роботу"

Очільниця НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що виписала собі премію в розмірі 200 тисяч гривень. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, пише ТСН.

"Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді, все… 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі. За роботу", - сказала вона.

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Крім того Корчак не відповіла на питання одного із нардепів, чому досі немає експертної оцінки щодо того, чому не працює система подання електронних декларацій.

"Відповідь на ці питання ми отримаємо фахово після висновків незалежного аудиту", - сказала Корчак.

Як повідомляв УНІАН раніше, вчора, 4 квітня, народні депутати проголосували за запрошення до Верховної Ради голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка та голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак. За запрошення Вовка проголосували 212 (при необхідних 150) із 367 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. За запрошення Корчак проголосували 208 (при необхідних 150) із 365 депутатів.