У Києві потонула автостоянка: машини по дахи залило багнюкою (відео)

Вчора вночі біля автостоянки за адресою Бальзака, 64, Київ, житловий масив Троєщина лопнула водопровідна труба. За декілька хвилин під водою опинилися десятки дорогих іномарок. Поки комунальники відкачували багнюку, витягуючи заодно з неї машини, водії підготували десятки позовів до суду.

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Очевидці повідомляють, що машини, припарковані ближче до воріт ( відповідно далі від місця аварії), були по двері у воді, а ось тим, хто поставив авто біля схилу, пощастило менше. Декілька автомобілів повністю сховалися під багнюкою, пише Комсомольская правда в Украине.

Комунальники тільки розводять руками і у всьому винуватять весну і танення снігу. Мовляв, зрушився грунт, ось труба і потекла.За словами очевидців, в трубі зяяла дірка діаметром в 40 см! Водопровідна магістраль проходить по схилу, який на декілька метрів вище за саму стоянку. Не дивно, що під сильним натиском вода за лічені секунди дісталася до машин.

Це - не перший подібний випадок. 24 березня на вулиці Симиренка, що в Святошинськом районі Києва, у величезну яму повалився автомобіль. Яма утворилася через порив водопроводу. Тижнем раніше на Великій Окружній прорвало каналізаційний стік, а на вулиці Гетьмана на автомагістралі утворилася 10-метрова яма.