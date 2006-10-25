Газові відносини не повинні пов’язуватися зі вступом до НАТО чи СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ціна на газ та газові відносини ніяким чином не можуть бути пов’язані з будь-якими геополітичними питаннями, як, наприклад, вступ до НАТО чи до СОТ. На цьому глава держави наголосив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ, міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ та керівництвом НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента.

На зустрічі, яка відбулася сьогодні у аеропорту «Бориспіль» перед відльотом Президента з офіційним візитом до Фінляндії, йшлося про ситуацію з підписанням Україною газових контрактів на 2006-2007 рр.

В,ЮЩЕНКО вважає за необхідне підписання двостороннього міжурядового протоколу між Україною та Російською Федерацією, як того вимагає відповідна міждержавна угода.

Глава держави вказує на необхідність створення газотранспортного консорціуму, але, на його думку, такий консорціум може створюватися виключно на прозорих умовах за участю Європейського Союзу, України та Російської Федерації.

Також на зустрічі В.ЮЩЕНКО відзначив необхідність розгляду питання щодо поставки енергоносіїв та порядку ціноутворення як на самі енергоносії, так і на послуги із транзиту таких енергоносіїв у рамках СНД та ЄЕП.