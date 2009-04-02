Тимошенко заявляє про перевиконання доходів бюджету та Пенсійного фонду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що дохідні частини Державного бюджету та Пенсійного фонду перевиконано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказала сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Утім, Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила розміри перевиконання.

“Країна живе нормально, з бюджетом, виплачено всі пенсії, виплачено всі зарплати працівникам бюджетних організацій”, - сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України прогнозує виконання в березні дохідної частини загального фонду Державного бюджету на 100%.

Як заявив 6 березня на брифінгу заступник міністра фінансів України Володимир МАТВІЙЧУК, бюджетним розписом на березень доходи загального фонду Держбюджету заплановано на рівні 13,5 млрд. грн.

Станом на 5 березня сума надходжень становила 0,465 млрд. грн.

Водночас у Мінфіні зазначають, що вони чекають основну частину надходжень до Держбюджету в останній декаді березня.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», оприлюдненій в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлено на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник було заплановано на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

За підсумками поточного року дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становитиме 13 млрд. 53 млн. 39,7 тис. грн.: дохідна частина – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тис. грн., витратна частина – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тис. грн.

Бюджет Пенсійного фонду України затверджено постановою Кабінету Міністрів (№235 від 11 березня 2009 р.) «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік» і розміщено в газеті «Урядовий кур`єр» (№52 від 24 березня 2009 р.).

Згідно з постановою уряду, покриття дефіциту бюджету фонду на виплату пенсій буде здійснене коштами Державного бюджету.