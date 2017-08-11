У Житомирській області вже створено 45 об’єднаних громад, 13 з них – чекають на вибори

У Житомирській області на сьогоднішній день створено 45 об’єднаних територіальних громад, 13 з них – чекають на вибори. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за оперативними даними, на Житомирщині вже об’єднано 45 територіальних громад, 13 з яких утворені у цьому році та чекають на проведення перших місцевих виборів, які має призначити Центральна виборча комісія.

Про це йшлося на селекторній нараді Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України стосовно узгодження пропозицій щодо перспективних центрів спроможних громад сьогодні, 11 серпня.

«Житомирська область є лідером у впровадженні децентралізації. Так, лише за січень-липень цього року було утворено 13 нових громад, а до 4 вже створених об’єднаних територіальних громад доєдналися сільські, селищні ради. Наразі частка територіальних громад, що об’єдналися, становить 56,7 % від загальної кількості ОТГ області»,- зазначають в ОДА.

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Крім цього, з початку року до загального фонду бюджетів усіх 32-х об’єднаних громад області без урахування трансфертів з державного бюджету надійшло 385,6 млн грн, що складає 109,3% до запланованих доходів. Це у 2,5 рази більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, коли показник доходів становив 153,4 млн грн.

Участь у селекторній нараді узяв голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та директор Житомирського відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» Василь Невмержицький.

Нагадаємо, депутати Житомирської обласної ради 27 липня цього року підтримали зміни до перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад області, згідно якого на Житомирщині з’явиться ще 7 об’єднаних територіальних громад та 2 сільські ради приєднаються до вже існуючих.