Житомирська облрада підтримала зміни до Перспективного плану - в області може з’явитися ще 7 об’єднаних територіальних громад

Сьогодні Житомирська облрада підтримала зміни до Перспективного плану – на Житомирщині може з’явитися ще 7 об’єднаних територіальних громад.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, депутати облради підтримали зміни до Перспективного плану формування ОТГ області – з’явиться 7 об’єднаних територіальних громад та 2 сільські ради приєднаються до вже існуючих.

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Таке рішення підтримали депутати сьогодні, 27 липня, під час дванадцятої сесії.

«Перспективний план був затверджений у 2015 році. Зараз ми вносимо зміни. Об’єднання добровільне. Ми можемо планувати, але люди самі приймають рішення, з ким об’єднуватися і до кого приєднуватися», – сказав на сесії голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

Під час сесії депутати погодили створення 7 ОТГ. Це - Брониківська, Піщівська, Оліївська, Курненська, Словечанська, Соколівська та Мартинівська громади.

Крім цього, до Станишівської приєднається Іванківська сільська рада, а до Іршанської – Шершнівська сільська рада.

Нагадаємо, зараз у Житомирській області створено 32 об'єднаних територіальних громади.