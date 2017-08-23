Мінський процес не закінчить війну на Донбасі, переговорний формат треба розширювати - Кравчук

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук висловлює переконання, що Мінський процес не здатний закінчити війну на Донбасі, але переговорний формат треба докорінно розширювати. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції "Двадцять шість років по тому... Де Україна сьогодні?".

На думку першого президента, Мінські угоди були потрібні півтора або два роки тому.

"Вони зупинили російські наміри розширити агресію в Україні. Це правда", - сказав Кравчук.

"Чи вони виконують зараз свою головну роль? Ні. Головна роль України - це відновити територіальну цілісність, відновити кордони і встановити українську владу на всій території України, включаючи Донбас, а з часом і Крим. Мінський формат цього вирішити не може. Вони фактично вирішують одне питання, і навколо нього ведуть дуже великі розмови, і це обмін полоненими. Не завжди в них виходить. Вони долучають до цього різних наших і друзів і недругів, але десь щось робиться. Але це не є головне питання - це наслідок. Нам треба закінчити війну. Не буде війни - не буде полонених. Мінський процес не може закінчити війну", - наголосив Кравчук.

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Він пояснив: "Формат Мінського процесу навіть під парасолькою Нормандського процесу не може цього зробити, тому що Нормандський процес якийсь дивний. Я наприклад жодного документи Нормандського процесу не читав... Тобто, вони говорять, а в Мінську оформляють".

"Я думаю так: Мінський процес можна залишити, але треба його докорінно змінити, розширити, повноваження змінити і склад учасників змінити. Там не повинні бути ні "ДНР", ні "ЛНР". Не зрозуміло, чого вони там? Саме тому, що вони там, Росія і каже: що це в них громадянська війна, тому вони між собою не можуть домовитись. Ми повинні забрати у Росії мінський правовий майданчик для того, щоб вони не використовували Мінський процес проти України. Все останнє можна використати для розширення, можна перенести (переговори - УНІАН) - не обов'язково в Мінську, але не має значення де. Якщо там буде формат "Великої сімки" або формат "Великої двадцятки", або формат Будапештського меморандуму, розширений - я думаю, тоді ситуація зміниться", - заявив Кравчук.

Раніше Кравчук заявив, що Росія любила Україну до тих пір, поки вона "лежала під нею" .