Росія любила Україну до тих пір, поки вона "лежала під нею" - Кравчук

Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук заявляє, що Росія любила Україну до тих пір, поки вона "лежала під нею". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на міжнародному круглому столі "Україна у сучасному світі. Підсумки першої чверті незалежності".

Екс-президент запропонував уважніше подивитися на той вплив, який Росія здійснює на Україну.

"Росія 150 років воює. Вона створила інтелігенцію війни. Вона створила інтелігенцію тиску. Іншого вона не знає. Вона любила Україну до тих пір, поки Україна лежала під нею. Як тільки вона встала на ноги і сказала, що ми підемо в інший бік - Росія почала думати, а як же нас задушити", - зазначив Кравчук.

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"Поки йшло все гладко: кадри російські, політика російська, ми все слухаємо... І раптом Україна сказала «ні» - ми підемо у Європу. Ах, ви в Європу - то ми вас не пустимо. Чого втікаємо від Росії? Україна винна в цьому? Втікаємо, тому що вона нас б'є і вбиває. За що? За те, що ми хочемо жити так, як хочемо. За те нас вбиває", - наголосив колишній президент.

Водночас він висловив переконання, що не всі розуміють, що "від нас забирають життя за те, що ми хочемо жити по-іншому".

"І ті держави, які нас підтримують, не все розуміють. Деякі бояться Росії - просто скажімо відверто - бояться не зіпсувати з ними відносини, з Росією. Але я кажу: сьогодні ми, а завтра ви. Зупиніться. Росія не зупиниться. Не зупиниться", - додав Кравчук.

"Я мав можливість спілкуватися з багатьма російськими діячами, починаючи з Черненка, Андропова, Горбачова, Єльцина і т.п., - всі вони однакові. Хто гірший трохи, хто краще. Але в основному питанні - Україна має бути з Росією. Не відпускати, в обіймах задушити. Це основне питання російського життя і сьогодні", - підсумував екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що Росія може спровокувати гарячу фазу війни.