Тимошенко роззулася в прямому ефірі (фото)

У п`ятницю Юлія Володимирівна провела чотири години в прямому ефірі програми «Шустер Live». Велику частину цього часу прем`єр простояла за скляною трибуною. На ногах прем’єрки, як зазвичай були гламурні туфлі на величезних підборах.

Але під час однієї з рекламних пауз прем`єр зняла своє незручне взуття, акуратно відставила туфлі вбік і сіла на канапу поруч. Протягом всієї рекламної паузи Тимошенко стискала пальчики на ногах і розминала стопи.

Але очевидно часу на повноцінну "розминку" не вистачило, і коли Тимошенко треба було знову стати за трибуну, вона не стала взуватися. Просто... пішла до мікрофону босоніж.

І вже в процесі програми продовжувала розминати затерплі ноги.

Закінчивши з "зарядкою", Тимошенко, очевидно щоб присутні в студії депутати, гості і телеглядачі не запідозрили, що вона раптом стала нижчою зростом, простояла до кінця ефіру... навшпиньки.

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