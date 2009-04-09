Тимошенко роззулася в прямому ефірі (фото)

16:57, 09 квітня 2009
Політика
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А щоб не помітили, стояла навшпиньки

У п`ятницю Юлія Володимирівна провела чотири години в прямому ефірі програми «Шустер  Live». Велику частину цього часу  прем`єр  простояла за скляною трибуною. На ногах прем’єрки, як зазвичай були гламурні туфлі на величезних підборах.

Але  під час однієї з рекламних пауз  прем`єр зняла своє незручне взуття, акуратно відставила туфлі вбік і сіла на канапу поруч. Протягом всієї рекламної паузи Тимошенко стискала пальчики на ногах і розминала стопи.

Але очевидно часу на повноцінну "розминку" не вистачило, і коли Тимошенко треба було знову стати за трибуну, вона не стала взуватися. Просто...  пішла до мікрофону босоніж.

І вже в процесі програми продовжувала розминати затерплі ноги.

Закінчивши з "зарядкою", Тимошенко, очевидно щоб присутні в студії депутати, гості і телеглядачі  не запідозрили, що вона раптом стала нижчою зростом,  простояла до кінця ефіру...  навшпиньки.

Усі фото з сайту Блік.UA

 

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