Тимошенко проводить Кабмін у конструкторському бюро Кучми

Україні необхідно створити національну супутникову систему зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на виїзному засіданні Кабінету міністрів, що проходить у Дніпропетровську в КБ "Південне".

«Я хотіла б, щоб ми сьогодні обговорили створення національної супутникової системи зв`язку. Це те, що ми всі заборгували сьогодні Україні. Нам потрібно мати власний супутник», - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогоднішньому засіданні планується розглянути один законопроект і 16 нормативно-правових актів, які б дозволили налагодити гідну роботу космічної галузі.

За її словами, на сьогоднішній день стан у галузі досить складний. Виходячи з наявних у неї даних, прем`єр зробила висновок, що підприємства галузі заробляють кошти переважно на оренді приміщень.